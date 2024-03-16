Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы: Воздушные силы сообщили об опасности

В нескольких областях – тревога.
В субботу, 16 марта, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области", — говорится в сообщении.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
По состоянию на 10.32 тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
Напомним, ночью против 16 марта россияне выпустили только два дрона. Силы ПВО сбили вражеские беспилотники в Харьковской области.
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