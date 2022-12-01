Оккупанты вывели войска из нескольких населенных пунктов в Херсонской области — Генштаб

Российские оккупанты на Херсонщине рассредоточили свои войска в лесополосах вблизи населенных пунктов.

В Херсонской области российские оккупанты уменьшают присутствие своих войск в Олешках.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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"Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки — Голая Пристань. Основа часть войск — это мобилизованные лица", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что оккупанты используют гражданские объекты для размещения своих войск. В частности, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области захватчики обустроили полевой госпиталь. Также в течение 28-29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

Напомним, что на левом берегу Днепра ВСУ поколотили оккупантов. Предварительно потери россиян составляют 26 членов личного состава и два танка у Олешек.

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