Оккупанты вывели войска из нескольких населенных пунктов в Херсонской области — Генштаб

Российские оккупанты на Херсонщине рассредоточили свои войска в лесополосах вблизи населенных пунктов.
В Херсонской области российские оккупанты уменьшают присутствие своих войск в Олешках.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки — Голая Пристань. Основа часть войск — это мобилизованные лица", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что оккупанты используют гражданские объекты для размещения своих войск. В частности, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области захватчики обустроили полевой госпиталь. Также в течение 28-29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.
Напомним, что на левом берегу Днепра ВСУ поколотили оккупантов. Предварительно потери россиян составляют 26 членов личного состава и два танка у Олешек.
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