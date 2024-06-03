Российские чиновники нашли детей и принудительно вывезли их почти в 300 км от дома.

Российская оккупационная армия похитила РФ 46 детей из Херсона во время оккупации города. Вероятно, многих детей теперь смогут усыновить в России.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Как отследили журналисты, целая сеть российских чиновников проводила кампанию по похищению украинских детей.

Среди детей в доме находились и младенцы до пяти лет, некоторые из них имели серьезные изъяны.

Дети не были сиротами, у некоторых родителей были ограничены родительские права. Другая часть детей была изъята из неблагополучных семей или брошена.

Во время российской оккупации пастор узнал о затруднительном положении Дома ребенка и убедил персонал перевезти детей в его церковь, где он мог по крайней мере обеспечить их теплом, светом и едой.

"Однако 25 апреля 2022 года российские чиновники обнаружили детей и принудительно вывезли их почти в 300 км от дома, при этом все время снимая детей для пропагандистских роликов", — говорится в сообщении.

Впоследствии директор учреждения Елена Корниенко и одна из воспитательниц Наталья Лукина отказались сотрудничать с оккупационными властями и уволились из заведения, поскольку не хотели участвовать в том, что с детьми могли сделать российские чиновники.

Кареты скорой и автобусы с буквой "Z" 21 октября 2022 года подъехали в Дом ребенка. Имена 46 детей прозвучали одно за другим.

Детей, по информации журналистов, перевезли в Симферополь и разделили между двумя детскими заведениями. Сотрудников одного из них, "Елочки", ранее обвиняли в ненадлежащем уходе за детьми.

По мнению специалистов в области права, произошедшее с детьми может составлять военное преступление.

Отмечается, что, по меньшей мере, семь детей из херсонского Дома ребенка вернулись в Украину при содействии украинской власти и посредников из Катара. Среди них – Анастасия и Николай Володины, чья мать в феврале этого года ездила за ними в Москву.

" Позже Анастасия умерла в украинской больнице, лишь через несколько недель после того, как ей исполнилось шесть лет. Врач назвал причиной ее смерти эпилептический приступ. Николай находится на попечении Украинского государства, пока его родители ждут решения суда относительно своих родительских прав ", — говорится. в материале.

Напомним, псковский десантник Виктор Филонов, обвиняемый в убийствах мирных жителей в Украине, вместе с женой "усыновил" похищенного в Донецкой области и 7-летнего мальчика по имени Олег.

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