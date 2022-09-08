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Оккупанты вывозят мелитопольцев в Москву на судилище — Федоров

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Оккупанты вывозят мелитопольцев в Москву на судилище — Федоров

Фото: Фото из открытых источников

С начала оккупации Мелитополя российские военные задержали в городе более 500 человек.

Многих мелитольцев вывезли в Россию, в том числе в Москву, чтобы вынести им приговоры пожизненного заключения. За что судят мирное украинское население – неизвестно.

Об этом рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, сообщает Радио Свобода.

"Сегодня в плену находится чуть больше 70 человек. Они находятся в разных городах. Кто-то копает окопы возле Полог, кто-то сидит в комендатуре города Мелитополя, а кто-то неизвестно где. Также есть такие события, когда людей, наших мелитопольцев, перевозят в Москву, в Лефортово, в СИЗО, чтобы выносить приговоры им о пожизненном заключении", – рассказал Федоров.

По его словам, особое давление в Мелитополе испытывают педагоги, которые отказывают оккупантам в сотрудничестве.

Напомним, 8 сентября, во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.

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