Оккупанты вывозят родственников сотрудников Запорожской АЭС в РФ — Генштаб

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне "эвакуируют" членов семей работников Запорожской АЭС. В то же время самим работникам электростанции выезд из города запрещен.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. "Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках", — подчеркнули в штабе.

Между тем, другая ситуация сложилась в Большой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах по направлению к Крыму, сообщили в строительстве.

Напомним, в Силах обороны юга Украины сообщали, что оккупанты под предлогом "эвакуации" вывозят жителей временно оккупированных территорий в места, где располагаются вражеские военные подразделения, чтобы обеспечить прикрытие. Людей перевозят туда, где враг пытается разместить свою технику и подразделения.

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