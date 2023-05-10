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Оккупанты вывозят родственников сотрудников Запорожской АЭС в РФ — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Оккупанты вывозят родственников сотрудников Запорожской АЭС в РФ — Генштаб

Во временно оккупированном Энергодаре оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников АЭС. / Фото: Энергоатом

Работникам станции разрешения на выезд не дают.

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне "эвакуируют" членов семей работников Запорожской АЭС. В то же время самим работникам электростанции выезд из города запрещен.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. "Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках", — подчеркнули в штабе.

Между тем, другая ситуация сложилась в Большой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах по направлению к Крыму, сообщили в строительстве.

Напомним, в Силах обороны юга Украины сообщали, что оккупанты под предлогом "эвакуации" вывозят жителей временно оккупированных территорий в места, где располагаются вражеские военные подразделения, чтобы обеспечить прикрытие. Людей перевозят туда, где враг пытается разместить свою технику и подразделения.

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Дата публикации
Просмотры
346
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