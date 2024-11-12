Оккупанты взорвали Кураховскую дамбу: какая ситуация после разрушения и чем это грозит

Ниже по течению поврежденной терновской плотины на Кураховском водохранилище прибывает вода. Пока подтопления домов не фиксируют. Из-за постоянных обстрелов военных РФ осмотреть гидротехническое сооружение не удается.

Об этом сообщил руководитель Кураховской городской военной администрации Роман Падун в эфире "Суспільне. Студія".

"Нам не удалось уехать и сделать обследование этой дамбы. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", — заявил он.

Падун говорит, что армия РФ пыталась в течение трех месяцев повредить дамбу. В частности, КАБами. По словам чиновника, возможно, плотина частично повреждена, или – один из шлюзов.

Пока нет угрозы полной утечки воды из водохранилища. Руководитель MBA объясняет, что конструкция плотины позволяет удерживать определенный уровень воды даже после повреждения.

"Дамба так построена, что все зеркало водоема не может злиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается", — подчеркнул Роман Падун.

Напомним, на днях стало известно, что российская армия взорвала Кураховскую дамбу. Вода из разрушенной дамбы Курахово не угрожает.