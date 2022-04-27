Оккупанты взяли под контроль Заводы и частично захватили Большую Камышеваху: оперативная ситуация в Харьковской области

Оккупанты взяли под контроль Заводы и частично захватили Большую Камышеваху: оперативная ситуация в Харьковской области

В Харьковской области оккупанты идут в наступление в направлении Барвенкового.

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова, а также пытается взять под контроль несколько населенных пунктов Харьковщины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

"С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона" -М", – сообщают в Генштабе.

Напомним, что С СУ уничтожили суперсовременный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области.

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