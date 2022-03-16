Оккупанты взяли в плен сотрудников и волонтеров Бучанского городского совета

Российские захватчики выбросили паспорта и другие документы.
Во вторник вечером, 15 марта, российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров.
Пленные до последнего под обстрелами помогали жителям города.
Об этом сообщила пресс-служба Бучанского городского совета.
Полный список пленных:
1) Гапченко Дмитрий Александрович;
2) Черкасский Леонид Ефимович;
3) Цыган Николай Владимирович;
4) Ющенко Анатолий Викторович;
5) Уманец Владимир Александрович (охрана);
6) Матюк Сергей Александрович.
Уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.
Бучанский городской совет просит помощи в освобождении людей.
Напомним, во время артиллерийских обстрелов со стороны российских войск в селе Горенка Киевской области погибли оператор телеканала Fox News и украинская журналистка.