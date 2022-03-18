Оккупанты взяли в плен журналистку hromadske Викторию Рощину в Бердянске – СМИ

Были приложены все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом, но это оказалось безрезультатным.

Журналистка hromadske Виктория Рощина предположительно находится в плену у российских оккупантов. Она снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

Об этом говорится в сообщении hromadske.

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"12 марта мы не смогли выйти с Викторией на связь. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске. 16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ России. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно", — говорится в сообщении.

Были приложены все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом, но это оказалось безрезультатным.

"Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной", — просит hromadske.

Напомним, из Мариуполя, который российские оккупанты за 23 дня войны разрушили на 90%, удалось спасти более 35 тысяч человек.

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