Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Оккупанты взяли в заложники священника ПЦУ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты взяли в заложники священника ПЦУ

Одесская епархия ПЦУ

Священник говорил, что на острове Змеиный не было павших военнослужащих.

Российские кафиры взяли в плен священника Православной церкви Украины.

Об этом рассказал руководитель Одесской епархии ПЦУ епископ Афанасий.

Он напомнил, что 25 февраля 2022 года было получено известие о 13 павших военных на острове. Украинская сторона провела переговоры об эвакуации павших. В тот же день на остров было направлено украинское спасательное судно "САПФИР" с экипажем и священнослужителем Одесской епархии ПЦУ протоиереем Василием Вырозубом.

А уже 26 февраля епископ получил уведомление о том, что судно стоит под стражей российских военных кораблей. Ни экипаж, ни священника не пускают на остров Змеиный и судно не отпускают. ПЦУ подозревает, что россияне хотели использовать ситуацию как повод заманить судно в плен.

27 февраля в 18:00 епископ Афанасий получил смс от протоиерея Василия Вырозуба о том, что судно, экипаж и представители миссии под конвоем направляются в неизвестном направлении. Кроме этого, Вирозуб подчеркнул, что на острове не было павших военнослужащих, а экипаж судна "САПФИР" фактически стал заложниками.

"Обращаюсь в мировое сообщество, религиозные лидеры и все миссии об огласке этого инцидента и помощь в решении этой возмутительной ситуации, – сказал в своем обращении епископ Афанасий.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что пограничники острова Змеиный могут быть живыми.

Россияне в Черном море захватили наше поисково-спасательное судно "Сапфир"

Россияне в Черном море захватили наше поисково-спасательное судно "Сапфир"

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация