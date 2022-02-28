Оккупанты взяли в заложники священника ПЦУ

Священник говорил, что на острове Змеиный не было павших военнослужащих.

Российские кафиры взяли в плен священника Православной церкви Украины.

Об этом рассказал руководитель Одесской епархии ПЦУ епископ Афанасий.

Он напомнил, что 25 февраля 2022 года было получено известие о 13 павших военных на острове. Украинская сторона провела переговоры об эвакуации павших. В тот же день на остров было направлено украинское спасательное судно "САПФИР" с экипажем и священнослужителем Одесской епархии ПЦУ протоиереем Василием Вырозубом.

А уже 26 февраля епископ получил уведомление о том, что судно стоит под стражей российских военных кораблей. Ни экипаж, ни священника не пускают на остров Змеиный и судно не отпускают. ПЦУ подозревает, что россияне хотели использовать ситуацию как повод заманить судно в плен.

27 февраля в 18:00 епископ Афанасий получил смс от протоиерея Василия Вырозуба о том, что судно, экипаж и представители миссии под конвоем направляются в неизвестном направлении. Кроме этого, Вирозуб подчеркнул, что на острове не было павших военнослужащих, а экипаж судна "САПФИР" фактически стал заложниками.

"Обращаюсь в мировое сообщество, религиозные лидеры и все миссии об огласке этого инцидента и помощь в решении этой возмутительной ситуации, – сказал в своем обращении епископ Афанасий.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что пограничники острова Змеиный могут быть живыми.

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