Оккупанты являются одним из поставщиков техники для украинской армии — Зеленский

Президент отметил, что россияне верили своей пропаганде, которая десятилетиями лжет об украинцах.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские захватчики сейчас растеряны, ведь не ожидали такого упорного сопротивления украинцев.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 15 марта.

"Они верили своей пропаганде, которая десятилетиями лжет о нас. До сих пор не могут оправиться, но уже понимают, что войной они ничего не достигнут. Это знают их солдаты и осознают их офицеры", — рассказал Зеленский.

По его словам, захватчики сбегают с поля боя и бросают технику.

"Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины. Российские войска на сегодняшний день – фактически один из поставщиков техники для нашей армии. Они и в страшном сне не могли такого увидеть", — подытожил президент.

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