Оккупанты за день восемь раз обстреляли Никополь: что об этом известно (фото)

В результате вражеских атак поврежден частный дом, экскаватор и инфраструктурный объект.
Российские оккупанты в течение дня нанесли восемь ударов по Никополю на Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией.
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Никопольский район в течение дня пережил восемь вражеских атак. Пять раз агрессор применил дроны-камикадзе, трижды угнал из артиллерии. Террор пришелся на Никополь, Марганецкую, Мировскую и Первомайскую общины", — рассказал Сергей Лысак.
В результате вражеских атак поврежден частный дом, экскаватор и инфраструктурный объект. К счастью, из людей никто не пострадал.
Напомним, что оккупанты вторую ночь подряд наносят ракетные удары по Харьковщине.
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