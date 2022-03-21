Оккупанты за один день незаконно вывезли в Россию более 2 тыс. украинских детей

Оккупанты за один день незаконно вывезли в Россию более 2 тыс. украинских детей

МИД Украины призвало международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей и усилить давление на Россию.

В субботу, 19 марта, российские оккупационные войска незаконно вывезли в Россию 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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Об этом сегодня, 21 марта, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что разрушая дома и убивая родителей, Россия лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории РФ.

Украинское дипломатическое ведомство призвало международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа.

"Факты похищения детей, равно как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности", — подчеркнули в МИД Украины.

Напомним, с начала войны российские военные убили в Украине 115 детей, выросло количество раненых – их более 148.