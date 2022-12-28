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Оккупанты за сутки 50 раз обстреляли территорию Херсонщины: попали в больницу, детсад, хлебзавод

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты за сутки 50 раз обстреляли территорию Херсонщины: попали в больницу, детсад, хлебзавод

ФОТО: Кирилл Тимошенко/Telegram

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Херсонщины.

За минувшие сутки, 27 декабря, российские оккупанты 50 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сегодня утром, 28 декабря, сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Город Херсон россияне атаковали 23 раза. Вражеские снаряды попали в медицинское учреждение, детский сад, хлебзавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов три человека получили ранения различной степени тяжести.

Обстрел больницы с роженицами в Херсоне

Вечером вторника, 27 декабря, российская армия обстреляла родильное отделение больницы в Херсоне. В то время в медучреждении было 5 рожениц.

Спасло и врачей, и рожениц то, что они находились в укрытиях.

В Офисе президента отреагировали на террористическую атаку россиян. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил, что ответственность понесут и те, кто отдал приказ, и те, кто его выполнял.

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Дата публикации
Просмотры
262
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