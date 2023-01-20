Оккупанты за сутки 90 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший человек и раненые

Российские захватчики за минувшие сутки 90 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты области оккупанты атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. В результате вражеских ударов погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

В частности, Херсон российская армия за сутки обстреляла 19 раз. Jккупанты били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

Из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в четверг, 19 января, российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня центр Херсона. Оккупанты целенаправленно ударили по жилому кварталу. Повреждение получил один из домов — взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна. К счастью, никто не пострадал.

Читайте также: