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Оккупанты за сутки 90 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший человек и раненые

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
328
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты за сутки 90 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший человек и раненые

Российские захватчики продолжают убивать гражданское население Херсона.

Российские захватчики за минувшие сутки 90 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты области оккупанты атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. В результате вражеских ударов погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

В частности, Херсон российская армия за сутки обстреляла 19 раз. Jккупанты били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

Из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в четверг, 19 января, российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня центр Херсона. Оккупанты целенаправленно ударили по жилому кварталу. Повреждение получил один из домов — взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна. К счастью, никто не пострадал.

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Дата публикации
Просмотры
328
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