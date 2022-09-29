Оккупанты за сутки обстреляли 15 сел и городов Запорожской области: били по гражданской инфраструктуре

Полиция зафиксировала за сутки 29 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками населенных пунктов Запорожской области.

За прошедшие сутки, 28 сентября, враг обстрелял позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 15 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожских ОВА.

По сообщению полиции Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Полтавка, Гуляйполе, Орехов, ЗАлизничное, Белогорье, Червоное, Дорожнянка, Темировка, Яблоковое, Малая Токмачка, Малиновка, Преображенка, Григоровское, Каменское.

В полицию поступило 29 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.



За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1492 человека, из них 314 – дети.

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