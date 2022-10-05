Оккупанты за сутки обстреляли 16 сел и городов Запорожской области: били по гражданской инфраструктуре

Полиция за сутки зафиксировала 26 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки враг обстрелял позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 16 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По сообщению полиции Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Темировка, Полтавка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Орехов, Дорожнянка, Червоное, Ольговское, Малиновка, Щербаки, Белогорье, Малые Щербаки.

Поступило 26 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 80 человек, из них 18 — дети.

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