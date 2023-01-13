Оккупанты за сутки обстреляли 17 сел и городов на Запорожье: разрушили почти 30 домов

Оккупанты стреляют по гражданской инфраструктуре в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 12 января, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 17 населенных пунктов Запорожской области. В результате ударов оккупанты разрушили 27 жилищ мирных жителей и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

По сообщению полиции в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоданиловка, Белогорье, Дорожнянка, Полтавка, Чаривное, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Шевченко, Малиновка, Щербаки, Зализничное, Орехов, Степное, Каменское.

К правоохранителям поступило 27 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

В ОВА отметили, что в отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области россияне проводят фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины.

Недавние обстрелы в Запорожской области

В четверг, 12 января, российские войска ударили ракетами по жилому району Гуляйполя в Запорожской области. В результате обстрелов города погибла 73-летняя женщина, а одного мужчину пришлось доставать из-под завалов.

В ночь на 12 января в Запорожье прогремел взрыв. В результате атаки врага в одном из районов Запорожья были повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Также обнаружен обломок вражеской ракеты.

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