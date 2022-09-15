Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты за сутки обстреляли 19 сел и городов Запорожской области: разрушили почти 40 зданий

Дата публикации
Просмотры
599
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты за сутки обстреляли 19 сел и городов Запорожской области: разрушили почти 40 зданий

Фото: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

За сутки полиция зафиксировала 37 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 14 сентября, российские военные обстреляли позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 19 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов: Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Гуляйполе, Новоданиловка, Белогорье, Темировка, Зализничное, Степногорск, Новоандреевка, Орехов, Малая Токмачка, Чаривное, Червоное, Малиновка, Степное, Павловка, Каменское, Малые Щербаки", — говорится в сообщении.

В полицию поступило 37 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Также за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Было эвакуировано 1092 человека, из них 228 – дети.

Напомним, российская армия в ночь на 15 сентября нанесла удар по Запорожью. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация