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Оккупанты за сутки обстреляли 20 сел и городов Запорожской области: били по гражданской инфраструктуре

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Оккупанты за сутки обстреляли 20 сел и городов Запорожской области: били по гражданской инфраструктуре

Обстрел Орехова Запорожской области, фото/Запорожская ОВА

Полиция за сутки зафиксировала 25 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 13 сентября, враг обстрелял позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме того, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в 20 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов: Полтавка, Степное, Орехов, Гуляйполе, Белогорье, Зализничное, Омельник, Бурлацкое, Каменское, Малые Щербаки, Темыровка, Новоданиловка, Ольговское, Дорожнянка, Успеновка, Чаривное, Червоное, Яблоково, Щербаки, Малиновка", — говорится в сообщении.

В полицию поступило 25 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1169 человек, из них 296 – дети.

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