Оккупанты за сутки обстреляли 21 город и село на Запорожье: разрушили более 20 жилых домов

Россияне бьют по гражданской инфраструктуре в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 9 января, российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 21 населенного пункта в Запорожской области. В результате вражеских ударов повреждено более 20 жилищ мирных жителей.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Степное, Малая Токмачка, Луговское, Белогорье, Черовне, Омельник, Новопавловка, Новоданиловка, Зализничное, Гуляйполе, Новоандриевка, Ольговское, Дорожнянка, Малиновка, Щербаки, Полтавка, Орехов, Плавни, Каменское, Малые Щербаки, Магдалиновка.

В полицию поступило 21 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

Обстрел Запорожья

Напомним, российские войска в ночь на 8 января обстреляли южные окрестности Запорожья, применив запрещенные кассетные боеприпасы.

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