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Оккупанты за сутки обстреляли 3 района Харьковщины: повредили две пятиэтажки и больницу, есть раненые

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
587
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты за сутки обстреляли 3 района Харьковщины: повредили две пятиэтажки и больницу, есть раненые

За прошедшие сутки враг продолжал террор мирного населения прифронтовых населенных пунктов трех районов Харьковской области.

Оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский район области. Два человека ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.

В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов.

В поселке Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.

© из соцсетей
Фото: из соцсетей

Напомним, харьковчане взялись создавать первую бункерную квартиру, в которой можно будет прожить несколько месяцев безвылазно.

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Просмотры
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