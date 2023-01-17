Оккупанты за сутки обстреляли 3 района Харьковщины: повредили две пятиэтажки и больницу, есть раненые

За прошедшие сутки враг продолжал террор мирного населения прифронтовых населенных пунктов трех районов Харьковской области.
Оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский район области. Два человека ранены.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.
В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов.
В поселке Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.
Напомним, харьковчане взялись создавать первую бункерную квартиру, в которой можно будет прожить несколько месяцев безвылазно.
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