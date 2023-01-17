Оккупанты за сутки обстреляли 3 района Харьковщины: повредили две пятиэтажки и больницу, есть раненые

Оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский район области. Два человека ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.



В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов.

В поселке Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.

Фото: из соцсетей

Напомним, харьковчане взялись создавать первую бункерную квартиру, в которой можно будет прожить несколько месяцев безвылазно.

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