Оккупанты за сутки обстреляли более 15 сел и городов в Запорожье и разрушили почти 40 жилых домов

На Запорожском направлении оккупанты за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 16 населенных пунктов. В результате ударов были разрушены 38 жилищ мирных людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Никольское, Малые Щербаки, Павловка, Малиновка, Степногорск, Степное, Новоандреевка, Дорожнянка, Ольговское, "Новоданиловка, Щербаки, Зализничное, Малая Токмачка, Полтавка", — говорится в сообщении.

В полицию поступило 38 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 212 человек, из них 36 – дети

Защитники Запорожского края удерживают рубежи и дают достойный отпор русским оккупационным войскам.

"По уточненной информации, подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября. Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 — ранеными", - говорится в сообщении.

Ситуация в Украине

Напомним, начались 252 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении враг вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

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