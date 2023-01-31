Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковщины: один мужчина погиб, женщину госпитализировали

За прошедшие сутки, 30 января, в результате вражеского обстрела Харьковской области погиб погиб 62-летний гражданский мужчина, а 83-летнюю женщину госпитализировали с ранением.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречную и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В результате обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина. Женщина 83 лет получила ранения. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В городе были повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции.

В Купянске в результате вражеских обстрелов разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники держат свои позиции, нанося врагу ощутимые потери", — проинформировал Синегубов.

Напомним, россияне ночью 29 января запустили ракету С-300 по жилому дому в центре Харькова. В результате обстрела погибла пожилая женщина. Жители одного из подъездов остались без жилья.

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