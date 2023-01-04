Оккупанты за сутки обстреляли Запорожье и еще 18 населенных пунктов области: разрушили жилые дома

Оккупанты за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожье и еще 18 населенных пунктах. В результате обстрела россияне разрушили 16 жилищ мирных жителей и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По данным полиции Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Новоданиловка, Дорожнянка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Зализничное, Белогорье, Плавни, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Чаривное, Полтавка, Малая Токмачка, Малиновка, Гуляйпольское.

В полицию поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России.



"Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожено 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидировано и ранено до 260 военнослужащих вооруженных сил российской федерации", — говорится в сообщении.

Обстрел Запорожья

Напомним, российские оккупанты атаковали ракетами окрестности Запорожья. В результате попадания на объект инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар. Пострадали также рядом расположенные жилые дома.

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