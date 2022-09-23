Оккупанты за сутки обстреляли Запорожье и еще 20 городов и сел области: разрушены более 70 домов

Полиция зафиксировала 74 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками населенных пунктов Запорожской области.

За прошедшие сутки, 22 сентября, российские войска обстреляли позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожье и еще в 20 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По данным полиции Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов: Запорожье, Белогорье, Ольговское, Орехов, Малые Щербаки, Запорожское, Темировка, Щербаки, Шевченко, Преображенка, Зализничное, Привольное, Каменское, Верхняя Терраса, Успеновка, Дорожнянка, Малиновка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Червоное.

В полицию поступило 74 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 853 человека, из них 150 – дети.

Напомним, оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов.

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