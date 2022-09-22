Оккупанты за сутки обстреляли Запорожье и еще более 20 сел и городов области: разрушили десятки домов

Полиция за сутки зафиксировала более 50 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 21 сентября, враг обстрелял позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожье и еще более чем в 20 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Червоное, Криница, Залищничное, Новоандреевка, Полтавка, Преображенка, Ровнополье, Орехов, Гуляйполе, Новониколаевка, Новое, Белогорье, Малая Токмачка, Преображенское, Дорожнянка, Ольговское, Верхняя Терраса, Степногорск", - говорится в сообщении.

В полицию поступило 53 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Также за прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 793 человека, из них 177 – дети.

Напомним, утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере пятеро получили ранения.

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