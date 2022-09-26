Оккупанты за сутки обстреляли Запорожье и еще более 20 сел и городов: разрушены почти два десятка домов

Полиция зафиксировала за сутки 17 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками населенных пунктов Запорожской области.

За прошедшие сутки, 25 сентября, враг обстрелял позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожье и еще в 23 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По сообщению полиции Запорожской области, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Зализничное, Малые Щербаки, Темировка, Малая Токмачка, Запорожское, Шевченко, Яблоково, Новоандреевка, Степногорск, Каменское, Орехов, Гуляйполе, Червоное, Успеновка, Ольговское Червоная Криница, Новоданиловка, Темировка, Дорожнянка, Бурлацкое, Полтавка, Новоивановка, Степное.



В полицию поступило 17 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.



За прошедшие сутки с временно оккупированной территории был эвакуирован 1141 человек, из них 258 – дети.

Напомним, ночью Запорожье снова подверглось ракетному удару.

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