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Оккупанты за сутки разрушили более 20 домов и квартир жителей Запорожской области

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты за сутки разрушили более 20 домов и квартир жителей Запорожской области

Фото: ГУ Национальной полиции в Запорожской области

Россияне продолжают обстреливать мирные села и города, разрушая гражданскую инфраструктуру.

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли районы 18 населенных пунктов в Запорожской области. В результате ударов было разрушено более 20 жилищ местных жителей.

Об этом утром, 6 января, сообщили в Запорожской ОВА.

По сообщению полиции Запорожской области, за минувшие сутки, 5 января, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Малиновка, Щербаки, Чаривное, Приморское, Малые Щербаки, Плавни, Новоандреевка, Белогорье, Ольговское, Новоданиловка, Полтавка, Степное, Каменское.

В полицию поступило 21 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

Обстрел Запорожской области

Напомним, 5 января россияне из артиллерии обстреляли село Приморское в Запорожской области. В результате вражеских ударов два человека погибли, еще трое получили ранения. Один погибший и один раненый – работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова местным жителям.

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Дата публикации
Просмотры
821
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