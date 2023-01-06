Оккупанты за сутки разрушили более 20 домов и квартир жителей Запорожской области

Россияне продолжают обстреливать мирные села и города, разрушая гражданскую инфраструктуру.
За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли районы 18 населенных пунктов в Запорожской области. В результате ударов было разрушено более 20 жилищ местных жителей.
Об этом утром, 6 января, сообщили в Запорожской ОВА.
По сообщению полиции Запорожской области, за минувшие сутки, 5 января, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Малиновка, Щербаки, Чаривное, Приморское, Малые Щербаки, Плавни, Новоандреевка, Белогорье, Ольговское, Новоданиловка, Полтавка, Степное, Каменское.
В полицию поступило 21 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.
Обстрел Запорожской области
Напомним, 5 января россияне из артиллерии обстреляли село Приморское в Запорожской области. В результате вражеских ударов два человека погибли, еще трое получили ранения. Один погибший и один раненый – работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова местным жителям.
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