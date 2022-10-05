Оккупанты забирают мужчин с оккупированных территорий и сразу бросают на "горячие" точки — Генштаб

Местных жителей "вылавливают" на улицах и без всякой медкомиссии бросают на "ноль".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины.

"По имеющейся информации, мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки, после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери", — сообщили в Генштабе.

Напомним, в Херсонской области оккупанты расправились с супругами, которые поддерживают Украину.

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