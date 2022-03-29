Оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы в Васильевке и колонны людей, двигавшихся в Запорожье

Грузовики с гуманитарной помощью также были остановлены российскими захватчиками.
Во вторник, 29 марта, в Васильевке Запорожской области российские военные заблокировали проезд эвакуационным автобусам, где находились беженцы из Мариуполя.
Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"В городе Васильевка сегодня целый день оккупанты блокируют колонны автобусов для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью, которые были направлены утром в Бердянск, Мелитополь и Энергодар.
Также заблокированы организованные колонны людей на частном транспорте, следовавшие по маршруту в Запорожье из Токмака и Энергодара.
Мы ведем переговоры и требуем от оккупантов разблокировать работу на Васильевке, в направлении до Бердянска. Завтра мы направим все свои усилия на обеспечение трех гуманитарных коридоров, согласованных сегодня: Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Энергодар", - подчеркнула руководитель министерства.
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