Оккупанты заблокировали вход в здание мэрии Энергодара, городские власти работают с пиццерии (видео)

Официальные власти города работают под флагом Украины.

Городские власти города Энергодар 5 марта, в 8:00, в полном составе пришли на работу, но не смогли попасть в здание мэрии. Оккупанты заперли дверь.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

"5 марта, десятый день войны. Второй день город с присутствием войск Российской Федерации. Мы вынуждены сегодня вести работу из помещения, которое нам предоставил владелец пиццерии. Но так или иначе, наша власть местная ведет работу под флагами Украины", - об этом сообщил Самойдюк Иван, первый заместитель мэра Энергодара.

По его словам в городе работают коммунальные службы, ночью вели патрулирование против мародерства.

Напомним, крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию ​​захватили российские оккупанты. Российская техника обстреляла учебно-тренировочный центр и попала в первый энергоблок.