Оккупанты забросали Харьков ракетами и "кассетами", которые не разорвались: Терехов обратился к горожанам (фото)

После российского обстрела Харькова 30 августа в двух районах города остались неразорвавшиеся кассеты.

Крайне осторожными быть просят жителей Новобаварского и Холодногорского районов Харькова. Людей призывают не приближаться к незнакомым предметам.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Жителей Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам", — написал он.

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Кроме того, по информации Терехова, после "прилета" в Киевском районе 30 августа поврежден жилой дом и одно офисное здание. По данным ГСЧС, два человека ранены.

Telegram-канал monitor уточняет, что россияне атаковали Харьков зенитно-ракетными комплексами С-300. Оккупанты запустили из Белгородской области четыре ракеты, однако две из них якобы упали еще на территории России.

Напомним, днем 30 августа россияне по артиллерии обстреляли Харьков.

Кроме того, ночью 31 августа в Харькове был зафиксирован "прилет", после чего начался пожар, есть пострадавшие.

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