Оккупанты захватили две деревни к западу от Авдеевки — BILD

Тоненькое и Орловко полностью захвачены российскими войсками, бои продолжаются только при Бердичах.

Российские захватчики захватили поселки Тоненькое и Орловка к западу от города Авдеевка.

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Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он писал, что ВСУ с трудом держат оборону на линии Бердичи — Семеновка — Орловка — Тонькое к западу от Авдеевки, рубеж обороны постепенно смещался на запад. Теперь, по данным аналитика, Тоне и Орловка полностью захвачены российскими войсками. Бои продолжаются только при Бердичах.

"Этот пояс, который должен быть обустроен как пояс обороны, упал под ударами российской армии, которой удалось продвинуться вперед при массированном использовании людей и техники, значительная часть которых при этом потеряна", — сообщает Репке.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты сменили тактику на Авдеевском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что наступление РФ возле Авдеевки замедлилось.

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