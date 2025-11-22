ТСН в социальных сетях

Оккупанты захватили Отрадное и Бологовку на Харьковщине на границе с Россией — DeepState

Враг также продвинулся у Двуречанского на этом же участке.

Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Российские оккупационные войска захватили Одрадне и Бологовку в Харьковской области на границе с Россией, и продвинулись у Двуречанского на этом же участке.

Об этом сообщает OSINT-проект DeepState в субботу, 22 ноября.

Кроме того, российские военные продвинулись возле Красного Лимана под Мирноградом, а также в Высоком и Зеленом Гаю под Гуляйполем Запорожской области.

«Враг оккупировал Отрадное и Бологовку, а также продвинулся вблизи Двуречанского, Красного Лимана, Зеленго Гая и Высокого», — говорится в сообщении OSINT-проекта в телеграмм-канале.

Напомним, российские оккупанты из южной части Покровска продвигаются к центральной части города, которая постепенно переходит под контроль врага.

