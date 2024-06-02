Оккупанты захватили поселок Калиновка, расположенный к северу от Часового Яра — BILD

В конце апреля они продвинулись на юге и достигли канала Северский Донец – Донбасс.

Российские оккупанты захватили поселок Калиновка, расположенный к северу от Часового Яра и пересекли канал к северу от города.

Об этом со ссылкой на военного эксперта пишет BILD.

Как отмечается, во время наступления на Часов Яр российские оккупанты используют тактику двойного удара. Армия РФ непосредственно атакует микрорайон "Канал" на востоке города, а также обходит его с флангов.

Еще в конце апреля они продвинулись на юге и достигли канала Северский Донец – Донбасс. Теперь оккупанты наступают и на севере, где захватили поселок Калиновка. Сам "Канал" полностью разрушен, но остается в руках украинских защитников.

"Российские силы вторжения захватили большую часть Калиновки и пересекли канал к северу от Часового Яра. Ни украинских войск в окопах, ни ответного огня из стрелкового оружия, ни мин. Только контратаки с помощью FPV-дронов", — рассказал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Напомним, что кафиры продолжают опрокидывать военную технику на Бердянское направление. Накануне армия РФ отправила туда колонну грузовиков "Урал" в песочном камуфляже.

Читайте также: