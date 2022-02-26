Оккупанты захватили трассу Кипти-Бачевск, соединяющую Сумскую и Черниговскую области

В Сумской области отсутствует пассажирское сообщение, в том числе железнодорожное.

Российские войска захватили трассу Кипти-Бачевск в Сумской и Черниговской областях и не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению.

Об этом сообщает Суспильне.Сумы со ссылкой на данные, полученные от областной военной администрации.

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Трасса соединяет пункт пропуска Бачевск на границе с Россией с селом Кипти Черниговской области в направлении Киева. Пассажирское и железнодорожное сообщение между городами области не производится.

В Конотопе ситуация нестабильна. На территории города находятся войска территориальной обороны, полиция, 58 бригада отошла. Войска РФ обустроили блокпосты.