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Оккупанты захватили трассу Кипти-Бачевск, соединяющую Сумскую и Черниговскую области

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Оккупанты захватили трассу Кипти-Бачевск, соединяющую Сумскую и Черниговскую области

В Сумской области отсутствует пассажирское сообщение, в том числе железнодорожное.

Российские войска захватили трассу Кипти-Бачевск в Сумской и Черниговской областях и не разрешают выезд на дорогу гражданскому населению.

Об этом сообщает Суспильне.Сумы со ссылкой на данные, полученные от областной военной администрации.

Трасса соединяет пункт пропуска Бачевск на границе с Россией с селом Кипти Черниговской области в направлении Киева. Пассажирское и железнодорожное сообщение между городами области не производится.

В Конотопе ситуация нестабильна. На территории города находятся войска территориальной обороны, полиция, 58 бригада отошла. Войска РФ обустроили блокпосты.

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