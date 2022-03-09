Оккупанты захватили украинское судно "Сапфир" и ведут его в Севастополь

Оккупанты захватили украинское судно "Сапфир" и ведут его в Севастополь

Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", наставившие на экипаж оружие.

Захваченное российскими оккупантами гражданское спасательное судно "Сапфир" транспортируют в порт оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает разведка Украины со ссылкой на информацию, полученную от капитана судна, которому предоставили возможность связаться с Администрацией морских портов Украины.

Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые наставили на экипаж оружие, а на судно прибыл капитан кафиров и взял на себя управление судном.

"Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно "Сапфир", которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения морских действий" .Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего флота, — обратился к оккупантам Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными "Бугель-490", "Касс", "Аргумент", "Картошка", "Гусар", "Витал".

Гражданское спасательное судно "Сапфир" находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины. Его используют для патрулирования в открытом море и для спасения судов, попавших в опасность.

Действия российских кафиров квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореплавания.

Радиопереговоры капитана судна "Сапфир" с Одесским координационно спасательным центром по ссылке.

Напомним, что под Одессой уничтожен российский военный корабль. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.