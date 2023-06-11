Оккупанты закрыли подтопленные Олешки на выезд: местные сидят без воды, газа и света

Оккупированный город Олешки на левобережной Херсонщине, затопленный в результате подрыва Каховской ГЭС, был закрыт россиянами на выезд. Местным не разрешают эвакуироваться.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире общенационального телемарафона.

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"Ситуация в Олешковской громаде, как и вообще на левом берегу, очень критическая. Оккупанты объявляли о какой-то эвакуации, но дальше слов дело не пошло. Никакой эвакуации не было. Сейчас в общине нет связи, света и газоснабжения. Население остро нуждается в питьевой воде и продуктах питания", – сообщил председатель ОВА,

По его словам, оккупанты полностью закрыли Олешки и ввели так называемый "карантин". Жителей города не выпускают, а на выездах захватчики установили блокпосты. Бывают случаи мародерства. Оккупанты эвакуируют только тех людей, у которых есть российский паспорт. Их вывозят в Воронеж.

"О жертвах — подтверждены 8 человек, погибших в результате подтопления. Это проверенная информация олешковскими врачами. Да, есть случаи нахождения трупов людей в громаде. Те цифры, которые называют (о сотнях погибших, — ред.), это не подтвержденная информация", – объяснил Прокудин.

По его информации, украинским силам удалось эвакуировать около 100 человек с оккупированного левого берега Херсонской области. Но оккупанты мешают спасательной операции, обстреливая волонтеров и спасателей.

Ситуация в оккупированных Олешках: последние новости

Ранее сообщалось, что оккупированный город Олешки затопил, однако оккупанты отказались помогать людям. Оккупанты забрали у местных лодок и не выпускают людей.

Напомним, воины ВСУ спасли семью с двумя детьми из оккупированных Олешек. Им раньше наши защитники сбрасывали с дрона воду.

Также стало известно, что в Олешковской громаде оккупанты грабят незатопленные дома украинцев.