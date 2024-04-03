Оккупанты замалчивают: в Мариуполе выявлены массовые случаи холеры среди детей

Во временно захваченном Мариуполе обнаружены массовые случаи заболевания холерой среди детей.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Андрей Андрющенко.

"Пытаются оперативно замолчать необъявленным карантином, но это не сработает. Честно, не ожидал так быстро. Только рассказывал — смеялись. А уж оно произошло. Видимо, стремительное потепление сыграло свою роль. Мариупольцы в оккупации. Главная защита — вы сами. Мойте руки. Кипятите воду. Не ешьте немитое. Не пейте непонятно что. Не купайтесь пока в море. Никто кроме вас вам не поможет", — обратился к горожанам Андрей Андрющенко.

Также он добавил, что оккупантские власти Мариуполя умалчивают правду.

"Дайте по шее руководителям школ, как умалчивают. Наберется уже смелости хоть здесь", – призвал Андрей Андрющенко.

Ранее говорилось, что с 1 июля 2024 года жителей Мариуполя оккупанты будут выселять из их домов, если они не получат российский паспорт.

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