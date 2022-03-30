Оккупанты заминировали Черное море украинскими минами, украденными с военных складов в Крыму в 2014 году — МИД

Оккупанты заминировали Черное море украинскими минами, украденными с военных складов в Крыму в 2014 году — МИД

Россия сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что помимо бомбардировки городов и ракетных обстрелов Россия придумала новый способ морского разбоя – использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.

Об этом идет речь в заявлении МИД.

Установлено, что это морские мины, которые на начало 2022 года не состояли на учете Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Указанные мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации россией украинского города Севастополь. Следовательно, россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами", – сообщают в МИД.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что использование мин угрожает прежде всего гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Ответственность за использование дрейфующих морских мин, а также за их непредсказуемые последствия лежит исключительно на РФ и ее военно-морских силах.

Напомним, что российские военные прибегают к преступным способам поражения гражданских граждан и осуществляют минирование территории Украины залповыми дистанционными системами. В Харьковской области российские оккупационные войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".