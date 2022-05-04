Оккупанты запретили руководителям Запорожской АЭС выезжать из Энергодара

Российские оккупанты запретили руководителям Запорожской атомной электростанции выезжать из города даже по служебным делам.

Во вторник, 3 мая, российские захватчики отказались выпускать главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука из города на заседание Совета главных инженеров "Энергоатома", который был запланирован на 4 мая в Запорожье.

Об этом сегодня, 4 мая, сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Но попасть на заседание – не суждено. Пана Черничука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они отвезли его на допрос к ФСБшникам, которые активно "работают" в захваченном городе. В итоге Черничуку и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город. Даже если этого требует работа, от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что оккупанты, не "только не понимая с каким объектом они имеют дело, но и не задумываются ни над одним своим действием".

"Россияне фактически держат в заложниках специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции. И это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет риски”, — отметили в "Энергоатоме".

Напомним, 4 марта российские войска захватили Запорожскую АЭС в городе Энергодар. До сегодняшнего дня крупнейшая атомная электростанция в Европе временно находится под контролем оккупантов.

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