Оккупанты запроторили Джелялова в психушку для проведения экспертизы

Защита обжалует незаконное процессуальное решение следствия.

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова перевели из СИЗО, где он содержался последний месяц, в отделение психиатрической больницы, где проводится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Буквально накануне адвокатам Наримана Джелялова стало известно, что его вывезли из СИЗО Симферополя, где он содержался последний месяц. Как выяснилось, его переместили в пятнадцатое отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н.И. Балабана", — написал он на странице в Facebook.

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Адвокат отметил, что ранее Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было.

"Никаких других причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно", — отметил Полозов.

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После того, как стало известно о местонахождении Джелялова, его немедленно посетила адвокат Эмине Авамилева и выяснилось, что заместитель председателя Меджлиса вывезли из СИЗО еще вчера, сама психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

Адвокат отметил, что защита обжалует незаконное процессуальное решение следствия о направлении Джелялова в стационар психиатрической клиники. Напомним: 3-4 сентября оккупационными "правоохранительными органами" в Крыму были проведены очередные незаконные обыски и задержания граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении.

граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении. 6 сентября районный "суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых на два месяца — до 4 ноября. Им объявили подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.

на два месяца — до 4 ноября. Им объявили подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем. А уже в конце сентября сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму усилили обвинения. Новости мира: заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову выдвинули новые обвинения Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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