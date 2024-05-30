Оккупанты запускают железную дорогу, которая станет заменой Крымского моста: фото

Захватчики "в тестовом режиме" уже наладили работу железной дороги между Волновахой и морским портом Мариуполя.

На оккупированной территории Донецкой области россияне готовятся начать движение по железной дороге между Мариуполем и Донецком. Таким образом, оккупанты планируют наладить железнодорожное сообщение в обход Крымского моста для поставки оккупационной армии на юге Украины.

Об этом сообщает мониторинговая группа Frontelligence Insight, опубликовав спутниковые снимки.

На фото из космоса видно, что российские оккупанты завершили строительство и запускают в работу новую железнодорожную ветку между Бурно и Маловодное на оккупированной части Донецкой области. Она имеет протяженность до 80 км и позволит наладить железнодорожное сообщение с Мариуполем.

Спутниковые фото новой железнодорожной ветви на оккупированной территории Донбасса / Фото: Frontelligence Insight

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По информации Frontelligence Insight, захватчики "в тестовом режиме" уже наладили работу железной дороги между Волновахой и морским портом Мариуполя.

Полноценно эта ветка, которая станет заменой Крымского моста для сообщения территории РФ с югом Украины, может заработать уже летом 2024 года.

Напомним, Россия перешла на использование сухопутных маршрутов на оккупированной территории Украины для снабжения войск на фронте. После неоднократных атак Украины на Керченский мост, соединяющий материковую Россию с Крымом, движение транспорта по мосту практически отсутствует.

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