Оккупанты запустили 55 беспилотников-разведчиков: в Генштабе предупредили об угрозе ракетных и БПЛА-ударов

Сегодня, 25 октября, россияне для ведения воздушной разведки совершили до 55 вылетов БпЛА разных типов. Так что в Украине сохраняется угроза вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА по украинской территории", — говорится в сообщении.

На других направлениях сегодня враг вел обстрелы. В частности, на Сиверском направлении из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Сеньковка и Каменская Слобода Черниговской области и Рожковичи, Басовка и Поповка Сумской области. Применял ударные БпЛА.

На Слобожанском направлении вел обстрелы с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населённых пунктов Двуречная, Черовное, Огурцово и Стрилеча.

На Купянском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Кисловка и Стельмаховка.

На Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Заречное и Ямполевка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Иванград, Белогоровка, Майорск, Соледар и Опытное.

На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов. Российские оккупанты продолжают осуществлять минирование участков местности вдоль береговой линии реки Днепр. Пытаются восстановить пораженные понтонно-мостовые переправы.

Война в Украине:

24 февраля началось полномасштабное наступление России на территорию Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это необходимо для "демилитаризации и денацификации" Украины.

Российские оккупанты пытались захватить Киев, однако им это не удалось. После освобождения северных регионов Украины началось контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении. Сейчас украинские защитники пытаются выгнать российских оккупантов со всей территории Украины и восстановить территориальную целостность по состоянию на 1991 год.

Сейчас армия России в войне против Украины больше всего внимания уделяет Бахмутскому направлению. Оккупанты пытаются выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о завоевании всего Донбасса, но несут большие потери.

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