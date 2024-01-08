Оккупанты запустили новый метод паспортизации жителей ТОТ: какой именно

Оккупанты пытаются ускорить паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Для этого они запустили интернет-сервис под названием "Я в России".

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Полное отчаяние

Как отмечают в подполье, враг предлагает жителям ТОТ, в том числе несовершеннолетним (с 14 лет) оформлять онлайн заявку на получение документа РФ, страхование и другие ненужные бумажки.

"Оккупанты вынуждены запустить такой сервис из-за отказа местным от получения паспорта. Многие саботируют процесс, но теперь оккупанты будут заставлять гражданских регистрироваться онлайн", – говорится в сообщении.

У сервиса также опция записи на прием к врачу. Впрочем, ожидаемо, что это можно сделать только при наличии паспорта РФ.

"Таким образом оккупанты в очередной раз нарушают международное право, лишая медицинской помощи жителей ТОТ, которые не получили красную макулатуру", — подытожили в Центре.

Ранее говорилось, что захватчики продолжают грабить жителей оккупированных территорий.

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