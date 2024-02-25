Оккупанты запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников — Воздушные силы

Вражеские БпЛА летят разными курсами и постоянно их меняют.
Российские захватчики в ночь на 26 февраля запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
В ПС сообщили, что группы "шахедов" следуют на севере Херсона — курсом на Николаевщину. Еще одна группа из Николаевщины следует в сторону Кировоградщины.
Позже военные сообщили о запуске захватчиками еще нескольких групп БПЛА.
"Несколько новых групп "шахедов" из Херсона на Николаевщину! "Шахеды" на Николаевщине — в направлении Одесщины. "Шахеды" на Кировоградщине — курсом на север. Новые группы "шахедов" из Запорожья на Днепропетровщину!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали БПЛА Кировоградскую область.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Бериславе кафиры сбросили с БпЛА взрывчатку на местного жителя.
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