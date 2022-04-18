Оккупанты зашли в Кременную, идут уличные бои — Луганская ОГА

В настоящее время эвакуировать жителей города нет возможности.
В Кременной начались уличные бои с оккупантами, поскольку последние вошли в населенный пункт.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Россияне зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", – написал Гайдай.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям Луганской области с просьбой эвакуироваться из-за угрозы обстрелов оккупантами.
В Лисичанске оккупанты обстреляли здание патрульной полиции. В результате вражеских действий шесть сотрудников патрульной полиции попали в госпиталь.
Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь.
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