Оккупанты зашли в Кременную, идут уличные бои — Луганская ОГА

В настоящее время эвакуировать жителей города нет возможности.

В Кременной начались уличные бои с оккупантами, поскольку последние вошли в населенный пункт.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Россияне зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", – написал Гайдай.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям Луганской области с просьбой эвакуироваться из-за угрозы обстрелов оккупантами.

В Лисичанске оккупанты обстреляли здание патрульной полиции. В результате вражеских действий шесть сотрудников патрульной полиции попали в госпиталь.

Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь.

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