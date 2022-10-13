Оккупанты заставляют мелитопольцев получать российские паспорта: прибегают к угрозам

Вынуждают получать паспорта РФ работников предприятий.
Во временно оккупированном Мелитополе российские власти и коллаборанты заставляют местных жителей получать российские паспорта. Захватчики продолжают кампанию принудительной паспортизации.
Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.
"От горожан, вынужденно ушедших работать на коммунальные предприятия, которыми руководят коллаборанты и предатели, требуют получать российские паспорта. Для этого принуждением собирают личные данные, даже на фото записывают", — говорится в сообщении.
По его словам, рабочим угрожают увольнением за отказ получить паспорт агрессорки России. "Оккупантам больше всего нужно, чтобы Мелитополь хоть на видео пропагандистов выглядел как город лояльный в РФ, где паспорт страны-агрессорки очень популярен", — отмечает Федоров.
Как сообщалось, российские оккупанты закрыли для жителей временно захваченной Запорожской области выезд через Крым, через Васильевку – ограничили. Сейчас в очереди находятся более четырех тысяч человек. За последние 10 дней смогло уехать менее 200 человек.
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