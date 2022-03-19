Оккупанты заставляют население Мариуполя одевать белые повязки, чтобы дезориентировать ВСУ

Оккупанты надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами.

В Мариуполе, который пытаются оккупировать российские захватчики, на мирных жителей кафиры начали одевать белые повязки, чтобы запутать ВСУ.

Об этом сообщает АЗОВ-Мариуполь.

"Оккупанты одевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами. По свидетельству местных жителей россияне вводят в заблуждение гражданских лиц, связывая им белые повязки — якобы как опознавательный знак гражданского населения. Отмечаем! Белыми! россияне определяют свою путинскую армию, прячась таким образом за гражданскими и подвергая их дополнительной опасности. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!", — обратились в Азове к местному населению.

Россия нанесла удары по подземному составу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области. Какой тип ракет был выпущен, сейчас уточняется.